В Крыму осудили изготовителя бомб, планировавшего поджечь лес

Ялта, Крым, , 16:15 — REGNUM Суд приговорил жителя Ялты к тюремному сроку за незаконное изготовление взрывных устройств, а также покупку, хранение и ношение взрывчатых веществ. Об этом 13 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

«54-летнему крымчанину назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в 110 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, мужчина создал два самодельных взрывных устройства зажигательного действия и перевёз их к храму Святого архистратига Михаила в ялтинском посёлке Ореанда.

«Он планировал поджечь горно-лесистую местность на территории Ялты с целью дестабилизации социально-политической обстановки в регионе. Кроме того, он незаконно приобрёл дымный порох и хранил его в гаражном боксе, в котором осуществлял ремонтные работы», — добавили в УФСБ по Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения, а потом расстрелял учащихся и преподавателей из ружья. В результате трагедии погиб 21 человек, включая самого Рослякова.