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В Дагестане пресекли котрабанду сапсанов

Происшествия

Троих птиц пытались вывезти в Азербайджан

В Дагестане пресекли котрабанду сапсанов
Tony Morris
Сокол-сапсан (Falco peregrinus)

Махачкала, 13 ноября 2018, 16:04 — REGNUM  В Магарамкентском районе Дагестана, на таможенном посту, был задержан гражданин Азербайджана. Он пытался вывезти из России трёх соколов-сапсанов, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе дагестанской таможни.

Хищные птицы были спрятаны под капотом легкового автомобиля. В настоящий момент соколы, занесенные в Красную книгу, изъяты. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. За контрабанду особо ценных диких животных виновнику может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, сапсан — это самая быстрая птица в мире: в нападении она способна развивать скорость свыше 322 км/ч. Птица распространена на всех континентах, кроме Антарктиды. Сапсан занесен в Красную книгу и в приложение международной конвенции о торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что попавшиеся в Алтайском крае на контрабанде 48 высушенных голов краснокнижного пеликана граждане Казахстана приговорены к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Общая ценность контрабанды была оценена в три миллиона рублей.

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Контрабанда и борьба с ней
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