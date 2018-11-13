ГКНБ Таджикистана: Теракт на российской военной базе не планировался

Душанбе, , 14:47 — REGNUM Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана опроверг распространенную вчера в СМИ информацию о предотвращении террористического акта у комендатуры 201-й российской военной базы и задержании якобы готовивших его боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает «Азия-Плюс».

"Мы официально опровергаем информацию о том, что была, якобы, задержана группа исламистов, которые пытались устроить теракт у 201-й РВБ. Эта информация неверна. Никого мы не задерживали, и теракт такой не готовился», — заявил начальник пресс-службы ГКНБ Дильшод Абдуалимов.

На самой же 201-й РВБ, сообщает «Азия-Плюс», о готовящемся теракте не слышали и усиления режима несения службы не вводилось.

Напомним, что накануне, вечером 12 ноября, в Сети появилась информация о том, что еще 4 ноября 2018 года в Таджикистане были арестованы 12 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Утверждалось что они готовили нападение на российский военный объект из-за того, что Россия воюет против «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Позже СМИ сообщали о переведении российской базы на усиленный режим работы.

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201-я российская военная база, дислоцированная в Таджикистане, — крупнейшее воинское соединение России за ее пределами. По соглашению от 2012 года, она будет находиться в стране до 2042 года.