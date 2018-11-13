Дело о секс-скандале в брянской школе-интернате дошло до суда

Жуковка, Брянская область, , 14:01 — REGNUM В Брянске завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора по воспитательной работе школы-интерната в городе Жуковке, где воспитанницы подрабатывали, занимаясь сексом со взрослым мужчиной. Как сообщила 13 ноября пресс-служба региональной прокуратуры, один из руководителей учреждения обвиняется по статье «Халатность».

По версии следствия, в январе-сентябре 2017 года заместитель директора, зная, что 15-летние воспитанницы не соблюдают правила интерната и надолго выходят за пределы учреждения, не приняла никаких мер, чтобы не допустить нарушения закона. Так, следователи полагают, что замдиректора знала, что девушки общаются со взрослым мужчиной.

«Заместитель директора по воспитательной работе школы-интерната (…) не предприняла меры к пресечению их общения с жителем Жуковки, 1973 года рождения. В результате проявленного бездействия в отношении несовершеннолетних были совершены преступления против половой неприкосновенности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас по делу утверждено обвинительное заключение. Оно передано в Жуковский районный суд Брянской области.

ИА REGNUM напоминает, что о ситуации, сложившейся в интернате, стало известно в марте 2018 года. Тогда сенатор Елена Мизулина направила главе СКР обращение с просьбой взять дело под контроль. Также член Совета Федерации сообщила, что одна из девочек, рассказавшая о ситуации, подвергается давлению со стороны руководства интерната. В октябре 2018 года мужчина, который обвинялся в растлении двух 15-летних воспитанниц школы-интерната, получил пять лет и шесть месяцев лишения свободы. Об был признан виновным в преступлениях, которые предусмотрены ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста») и ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия без применения насилия, совершенные в отношении двух лиц»).

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