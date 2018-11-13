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Во Франкфурте-на-Майне опрокинулась автоцистерна с соляной кислотой

Происшествия

Движение транспорта в двух районах города перекрыто

Франкфурт-на-Майне, Германия, 13 ноября 2018, 13:06 — REGNUM  Утром 13 ноября в промышленной зоне Франкфурта-на Майне перевернулась автоцистерна, перевозившая соляную кислоту. При этом опасное химическое вещество разлилось из контейнера, пишет газета Daily Sabah.

Местная спасательная служба сообщила в Twitter, что опасность для населения нельзя исключать. Жителям близлежащих районов рекомендовали закрыть окна и двери и следить за новостями по радио.

Пресс-секретарь полиции и представитель химического предприятия сообщили, что после первых замеров утечки опасных веществ в атмосферу не выявлено. Тем не менее, движение транспорта в районах Нид и Грисхайм было перекрыто. Для очистки поверхности от соляной кислоты привлечены пожарные бригады.

Пострадавшая компания Weylchem Griesheim GmbH предупредила, что при большой концентрации пары соляной кислоты опасны для вдыхающих, а также провоцируют повреждения кожи и глаз.

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Утечки и разливы химических веществ
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