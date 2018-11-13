«Вода до бордюра». в центре Екатеринбурга вновь коммунальная авария

Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM В центре Екатеринбурга произошла крупная коммунальная авария на улице Мельникова неподалёку от Центрального стадиона. Как сообщают в социальных сетях местные жители, вода залила проезжую часть до уровня бордюра.

Некоторые пользователи соцсетей шутят, что «горячие источники Тюмени добрались, до Екатеринбурга», а другие не видят позитивных перспектив.

«Ресурс коммуникаций кончается, прокладывали их наверно лет 50 назад. Это будет становиться только чаще», — написал один из пользователей.

В пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании» сообщили, что авария произошла в 11:30 по местному времени (09:30 по мск). Произошёл порыв магистрального трубопровода диаметром 500 мм.

«На месте работают 15 специалистов и пять единиц специализированной техники. Они меняют повреждённый участок. Ремонт планируется завершить до 23.00, но специалисты приложат все усилия, чтобы закончить раньше», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Уточняется, что ремонт будет производиться без отключения тепла и горячей воды, которые будут подаваться в дома со сниженными параметрами.

Напомним, что это уже пятая коммунальная авария в Екатеринбурге за последние несколько дней. Дважды прорывало теплотрассу по улице Победы (8 и 12 ноября), а также на улицах Крауля и Июльской.

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