Четыре человеческих скелета найдены на западе Москвы

Москва, , 12:39 — REGNUM Скелетированные останки четверых человек были обнаружены на западе Москвы в ходе земляных работ по замене труб. Об этом сообщает 13 ноября пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

В ведомстве отметили, что, по предварительным оценкам, смерть людей, чьи останки были найдены вблизи Можайского переулка, наступила более семи лет назад. В настоящее время по факту произошедшего ведется доследственная проверка, сообщили правоохранители.

«Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личностей потерпевших», — подчеркнули в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в подвале одного из домов на Зубовской улице в центре Москвы обнаружили скелет человека. В СКР отметили, что давность захоронения, судя по всему, составляет более 25 лет.

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