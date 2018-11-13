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Скелеты четырех человек найдены на западе Москвы

Происшествия

Останки пролежали в земле более семи лет

Москва, 13 ноября 2018, 12:25 — REGNUM  Доследственная проверка проводится в Москве по факту обнаружения скелетированных человеческих останков. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба столичного глава СКР.

Останки были найдены днем 12 ноября в районе Можайского переулка. На них наткнулись рабочие, менявшие трубы.

По предварительным данным, в земле находились кости четырех человек. Их смерть наступила более семи лет назад.

Устанавливаются личности погибших и обстоятельства их смерти. Назначены необходимые экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, скелет человека был найден в подвале одного из домов на Зубовской улице в Москве в начале ноября. Смерть человека наступила, по оценкам, более 25 лет назад.

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