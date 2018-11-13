Вторник, 13 Ноября 2018 года
13:01:10 МСК

Ростуризм предупредил о лесных пожарах в Калифорнии

Происшествия

Штат США объявлен зоной стихийного бедствия

Ростуризм предупредил о лесных пожарах в Калифорнии
skeeze
Огонь в лесу

Москва, 13 ноября 2018, 12:15 — REGNUM  Федеральное агентство по туризму предупреждает российских туристов о лесных пожарах в штате Калифорния. Президент США объявил штат Калифорния зоной стихийного бедствия. Жертвами лесных пожаров стали 44 человека, сообщили в Ростуризме.

По данным на 13 ноября, площадь возгорания выросла до 36 тыс. га, огонь уничтожил почти 7 тыс. построек. Свои дома покинули около 250 тыс. жителей штата. Из-за лесных пожаров зарыты отрезки дорос на нескольких автотрассах штата.

В связи с этим Ростуризм, рекомендует российским туристам воздержаться от поездок в Калифорнию, а тем, кто находится в США следить за сообщениями в СМИ и по возможности избегать поездок на автомобиле в этот штат.

Подробнее: В Калифорнии бушуют лесные пожары, эвакуированы 50 тыс. человек

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар, который начался утром 8 ноября 2018 года на севере Калифорнии, уже распространился на площади свыше 7,2 тысячи гектаров и уничтожил около тысячи домов в городе Парадайс.

Читайте также: В Калифорнии локализовали крупнейший за всю историю штата лесной пожар

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары в Калифорнии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить