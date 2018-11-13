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Во Франкфурте-на-Майне произошла утечка соляной кислоты

Происшествия

В результате распространения паров опасного химиката жителям прилегающих к промзоне районов рекомендовано не раскрывать окна

Франкфурт-на-Майне, Германия, 13 ноября 2018, 11:57 — REGNUM  Утечка соляной кислоты произошла в промзоне Грисхайм вблизи немецкого города Франкфурт-на-Майне. Об этом сообщили экстренные службы города.

В пожарной охране города уведомили, что в результате распространения паров опасного химиката жителям прилегающих к промзоне районов рекомендовано не раскрывать окна, также в обозначенной зоне приостановлено движение персонального и общественного транспорта.

Сообщается, что соляной кислоты произошла из цистерны на предприятии Weylchem Griesheim GmbH.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября на предприятии компании Vynova в бельгийской провинции Лимбург прогремел взрыв, после которого появилось облако газа. Жителям близлежащих домов было рекомендовано держать двери и окна закрытыми.

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Утечки и разливы химических веществ
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