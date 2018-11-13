Лидер протестующих французских полицейских Мэгги Бискупски найдена мертвой

Версаль, Франция, , 11:30 — REGNUM Во Франции совершила самоубийство известная представительница полиции, глава ассоциации «Мобилизация разгневанных полицейских» Мэгги Бискупски, пишет газета Le Parisien.

36-летняя женщина была обнаружена мертвой в своем доме в Карьер-Су-Пуасси (департамент Ивелин) вечером 12 ноября. При ней было обнаружено служебное оружие и прощальное письмо.

Бискупски работала в антикриминальной бригаде департамента Ивелин. В последнее время она вместе с тремя коллегами подвергалась процедуре проверки за предполагаемые нарушения охраны служебной тайны.

В 2016 году после нападения толпы на жандармов в городе Вири-Шатийон Бискупски создала ассоциацию «Мобилизация разгневанных полицейских», которая организовывала демонстрации за улучшение условий труда полицейских. В частности, силы правопорядка недовольны политикой властей, которые фактически оставляют полицию бессильной перед преступниками, в том числе перед исламистами.