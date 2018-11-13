«Безопасник» энергокомпании в Тюмени осуждён за 40 млн рублей

Тюмень, , 11:48 — REGNUM В Тюмени осуждён бывший заместитель директора по безопасности управления филиала АО «Тюменьэнерго». Суд приговорил его к четырём годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд состоялся 12 ноября. Из материалов дела известно, что с января 2011 года по июнь 2015 года бывший заместитель директора по безопасности управления филиала АО «Тюменьэнерго» получал ежемесячно от директора одного из охранных предприятий от 350 тыс. до 880 тыс. рублей. За это «безопасник» заключал от имени предприятия договора только с этим охранным предприятием, безоглядно подписывались акты выполненных работ, закрывались глаза на нарушение дисциплины охранниками. Общая сумма переданных средств составила 39 млн. 680 тыс. рублей.

В июле 2015 года налоговая служба после проверки начислила охранному предприятию около пяти миллионов рублей. «Охранник» попросил «безопасника» о снижении размера ежемесячного «взноса». Тот не пошёл навстречу: стал угрожать расторжением договора, дал указание своим подчиненным составлять акты о нарушении дисциплины охранниками. Директор охранной фирмы сообщил тогда о взятках непосредственно в АО «Тюменьэнерго».

Было возбуждение уголовного дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ («Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение действий и бездействий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением»).

Суд назначил бывшему заместителю директора по безопасности наказание в четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере подкупа — 39 млн 680 тыс. рублей в доход государства.