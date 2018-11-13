На Курском и Ярославском направлении МЖД произошел сбой

Москва, , 11:04 — REGNUM В результате сбоя, произошедшего утром 13 ноября, наблюдаются задержки в движении электропоездов Московской железной дороги (МЖД) на Курском и Ярославском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Отмечается, что несколько пригородных поездов в результате сбоя следуют с увеличенным интервалом.

«Диспетчерский аппарат МЖД принимает меры по вводу в график движения пригородных поездов Ярославского направления», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что пассажирам МЖД следует обращать внимание на изменения в расписании движения электричек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября на перегоне Черусти — Кривандино Казанского направления МЖД на железнодорожном переезде столкнулись грузовик и поезд.

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