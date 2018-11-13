ДНР: Украинские войска нарушили перемирие 11 раз

Соледар, ДНР, , 10:49 — REGNUM За минувшие сутки военные формирования Украины 11 раз открыли огонь по территории ДНР, выпустив 26 боеприпасов, сообщили 13 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Наибольшую активность ВСУ проявили на Донецком направлении. Они выпустили четыре мины из 82-мм миномётов, четыре гранаты из РПГ, сделали 15 выстрелов из АГС и трижды открыли огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Зайцево, Донецк (Трудовские), Спартак, Старомихайловка, Ленинское, Коминтерново», — рассказали в СЦКК.

В представительстве ДНР также отметили, что в ходе обстрелов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по ДНР 27 боеприпасов. При этом агрессоры применили 120-мм миномёты, запрещённые Минскими соглашениями. Согласно договорённостям, стороны должны отвести от линии соприкосновения артиллерию калибра свыше 100 мм.

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