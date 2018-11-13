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Арбитр ирландской футбольной лиги жестоко избит после матча

Происшествия

Вероятнее всего, к нападению на арбитра причастны двое футболистов «Маллингар Таун» и один болельщик

Дублин, 13 ноября 2018, 10:42 — REGNUM  После матча ирландской любительской футбольной лиги между клубами «Маллингар Таун» и «Хорлипом» был жестоко избит главный арбитр встречи Дэниел Свини. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что судья был госпитализирован с переломами нижней челюсти, лицевых костей, носа и другими травмами. По сведениям телекомпании, вероятнее всего, к нападению на арбитра причастны двое футболистов выигравшего со счетом 3:1 клуба «Маллингар Таун» и один болельщик.

«Я не встречал ничего подобного раньше, и лига воспринимает это очень серьезно. Дэниэл — очень хороший рефери», — сказал председатель лиги Шон Монтгомери.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно, что форвард «Милана» Гонсало Игуаин извинился перед арбитром Паоло Маццолени за инцидент, произошедший в матче между «Миланом» и «Ювентусом».

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