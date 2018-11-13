Бывший сотрудник Сбербанка обманул земляков почти на 100 млн рублей

Тюмень, , 10:56 — REGNUM Тюменский областной суд оставил в силе приговор бывшему сотруднику Сбербанка, похитившему у жителей Тюменской области более 98 млн рублей. Слушания состоялись 13 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как следует из решения суда, с 2010 года сотрудник отдела экономической безопасности Сбербанка стал «играть» на фондовом рынке, используя заёмные средства своих знакомых. По итогам торгов он получил отрицательный финансовый результат, потеряв крупную денежную сумму. В феврале 2012 года мужчина уволился из банка, а деньги нужно было возвращать.

Тогда он разработал план хищения денег у доверчивых людей. Мужчина предлагал своим знакомым заключить с ним как с физическим лицом договоры займа с выплатой высокой процентной ставки — до 10% ежемесячно. Исправно выплачивая проценты в первые месяцы, он вызвал доверие. Некоторые стали давать ему займы в большем размере, мало того — рекомендовать его знакомым. Но, получив большой куш, «множитель капитала» скрылся.

В числе пострадавших была и сотрудница Сбербанка, которая передала своему бывшему коллеге взятые в кредит 1,6 млн рублей. Сперва он выплатил ей для видимости 60 тыс. рублей в качестве процентов, но впоследствии исчез.

Женщина обратилась в полицию, но там состава преступления в действиях мужчины не обнаружили. Тогда сотрудница Сбербанка рассказала о своём печальном опыте СМИ. По факту публикаций была проведена прокурорская проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Как выяснилось, аналогичным образом мужчина обманул 15 жителей Тюменской области. В период с мая 2012 по май 2016 года он им нанёс финансовый ущерб в общей сумме более 98 млн рублей.

Мужчину разыскивали полгода по всей России. В апреле 2017 года он был задержан и по решению суда заключен под стражу, однако в августе того же года мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Суд первой инстанции приговорил афериста к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и удовлетворил девять заявленных исков, постановив взыскать с осужденного в пользу потерпевших более 64 млн рублей.

Осуждённый пытался оспорить приговор в областном суде, но ему это не удалось. С 13 ноября 2018 года приговор суда вступил в законную силу.