Раскрыта крупная кража антиквариата после выставки в Москве

Москва, , 10:31 — REGNUM Кража антикварных японских ваз произошла в Москве после 44-го Российского антикварного салона, приуроченного к году Японии в России. Ущерб составил 6 млн рублей, сообщает 13 ноября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ценные предметы похитили у владельца, когда он грузил экспонаты в свой автомобиль на парковке музея на Крымском валу. Мужчина отвлекся, а в это время злоумышленники отключили сигнализацию и украли 12 японских ваз, тарелку и три серебряных портсигара.

44-летний мужчина, которому принадлежит часть экспонатов выставки, обратился в полицию. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемых задержали на Кутузовском проспекте, ими оказались два жителя столичного региона. Похищенное изъято и будет возвращено владельцу после экспертизы. Правоохранители полагают, что антиквар мог быть не единственным пострадавшим от действий задержанных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве похитили 3 млн рублей из офиса на Бутырском валу. Злоумышленники проникли в кабинет заместителя гендиректора компании «Вертолеты России — Сервис» и вскрыли его личный сейф. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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