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Взрыв на востоке Афганистана не обошёлся без жертв

Происшествия

Точно количество пострадавших не называется

Кабул, 13 ноября 2018, 10:29 — REGNUM  На востоке Афганистана прогремел очередной взрыв. По данным местных властей, инцидент произошёл сегодня, 13 ноября, в провинции Нангархар, сообщает агентство «Синьхуа».

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На воздух взлетел начинённый взрывчаткой автомобиль. Без пострадавших не обошлось. Сообщается по меньшей мере о десятке получивших ранения гражданах.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Кабуле прогремел мощный взрыв. Инцидент произошёл на фоне состоявшегося 9 ноября в Москве заседания по Афганистану. МВД квалифицировало произошедшее как террористический акт. По данным правоохранительных органов, взрывное устройство у блокпоста рядом со школой привёл в действие террорист-смертник.

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Взрывы в Афганистане
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