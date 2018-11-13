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На Украине бывший банкир попался на продаже личных данных клиентов банка

Происшествия

В базе хранились данные почти полумиллиона человек

Днепропетровск, Украина, 13 ноября 2018, 09:51 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов задержали в Днепропетровской области бывшего высокопоставленного работника банка, который пытался продать базу данных клиентов учреждения, заявили в пресс—службе полиции, сообщил 12 ноября официальный сайт ведомства.

В результате обыска у злоумышленника изъяли компьютерную технику, на которой хранилась база данных с информацией о почти 500 тыс. человек.

Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, ранее киберполиция Украины провела обыски в киевском офисе Коммунистической партии Украины. Полицейские изъяли носители информации и компьютеры, с которых «преступники» распространяли запрещённую символику.

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