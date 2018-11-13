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Жители на востоке Петербурга ночью остались без света, но с сиреной

Происшествия

«Ну чо мужики, война?», — писали в соцсетях жители «Новой Охты»

Санкт-Петербург, 13 ноября 2018, 09:38 — REGNUM  Жители микрорайона «Новая Охта» на восточной окраине Петербурга испытали в ночь на 13 ноября неприятные ощущения. В жилых домах отключилось электричество, а также отопление, и громко зазвучала сирена оповещения о чрезвычайной ситуации.

«Ну чо мужики, война?», — писали в соцсетях жители «Новой Охты». Другие, особенно женщины, были настроены не столь иронично и сообщали, что реально испугались, не понимая, что происходит в погруженном темноту микрорайоне.

Как сообщили в пресс-службе «Ленинградской областной электросетевой компании» (ЛОЭСК), в 01:30 в диспетчерскую службу Пригородного филиала компании начали поступать звонки об аварийном отключении электроснабжения в поселке Мурино в ЖК «Новая Охта».

«Дома в ЖК «Новая Охта» находятся вне зоны обслуживания и ответственности компании ЛОЭСК, причина отключения — неизвестна», — заявили в ЛОЭСК.

Позже стало известно, что причиной ЧП стал скачок напряжения на подстанции, обеспечивающей электроснабжение района. Последствия инцидента были устранены в течение получаса.

Ранее в компании «Ленэнерго» рассказали о восстановлении электроснабжения потребителей в Приморском и Выборгском районах Петербурга, которые остались без электричества вечером 12 ноября в результате технологического нарушения на подстанции смежной сетевой организации. С 20:29 все потребители «Ленэнерго» начали получать электроснабжение в полном объеме.

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