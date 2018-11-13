В Казахстане задержали напавшего на пограничника мужчину

Астана, , 09:36 — REGNUM В Казахстане на границе с Россией неизвестный ранил офицера погранслужбы республики, сообщили 13 ноября в Госпогранслужбе Казахстана.

Отмечается, что инцидент произошел 10 ноября на заставе «Сазды». От одного из местных жителей близлежащего населенного пункта поступила информация об обнаружении подозрительного человека недалеко от границы. На место был вызван пограничный наряд.

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Неизвестный мужчина в ответ на требование предоставить содержимое рюкзака к осмотру, напал на пограничника, в результате чего офицер получил ножевое ранение. В ответ пограничники открыли огонь и задержали злоумышленника, в сопровождении его доставили в больницу.

Раненый офицер был госпитализирован в одну из больниц поселка Красный Яр Астраханской области, сейчас его состояние удовлетворительное, сообщает «Казинформ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Астане при попытке задержать автовора с поличным был ранен сотрудник полиции.

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