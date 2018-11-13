В Одесской области задержали группировку рабовладельцев

Одесса, Украина, , 09:13 — REGNUM Полиция Одесской области задержала тринадцать членов преступной группы, удерживавших в рабстве около ста человек, заявили в пресс-службе полиции 12 ноября, сообщил официальный сайт ведомства.

Среди освобождённых рабов — жители 22 областей Украины и города Киева.

Преступники искали жертв в основном на железных дорогах. Они предлагали безработным людям проживание, питание и стабильный заработок. Затем у жертв отбирали телефоны и паспорта. Их заставляли бесплатно работать в поле по 13 часов в день, несогласных избивали.

Группировку возглавляла семейная пара — гражданин Грузии и гражданка Украины.

«Во время обысков изъято оружие, автомобили, среди них — Mercedes и BMW и миллион гривен наличными», — рассказал руководитель национальной полиции Сергей Князев.

Напомним, в конце октября 2018 года в Киевской области полиция задержала рабовладельца, который в течение трёх месяцев эксплуатировал тридцать вьетнамских нелегалов.

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