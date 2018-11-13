В пригороде Петербурга покупатель выстрелил в продавца из «Сайги»

Кудрово, Ленинградская область, , 08:46 — REGNUM Посетитель магазина в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти в ходе конфликта выстрелил в продавца из гладкоствольного карабина «Сайга». К счастью, патрон был снаряжен не металлической, а резиновой пулей, и продавец остался жив. Злоумышленник был задержан на месте преступления, по сообщению граждан.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел в ночное время 12 ноября в круглосуточном магазине по улице Центральной. Стрельбу открыл 32-летний гражданин в ходе внезапно возникшей ссоры.

Пострадавший, 33-летний продавец-кассир, с открытой раной предплечья был госпитализирован в удовлетворительном состоянии, после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по ст. 119 ч. 1 УК РФ («Угроза убийством»), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Добавим, что в тот же день в Ленобласти произошло еще два инцидента с оружием. В городе Пикалево 57-летний гражданин в ходе конфликта угрожал ружьем 37-летнему мужчине, грозя его убить. Прибывшие полицейские изъяли ружье, проводится проверка.

А в Волосовском районе 43-летний гражданин размахивал пистолетом в кафе. Он был задержан сотрудниками полиции по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.