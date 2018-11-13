Ямальский ребёнок насмерть сбит на пешеходной «зебре»

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 08:16 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) пьяный водитель сбил насмерть на пешеходном переходе 15-летнюю школьницу. Трагедия произошла вечером 12 ноября 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по ЯНАО.

Водитель «Опеля-Астры», 33-летний житель Нового Уренгоя, с места аварии скрылся. Однако был вычислен по горячим следам, согласно плану «Перехват», и взят под стражу. По словам инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Новому Уренгою Айгуль Ахъямовой, задержанный дал признательные показания.

Правоохранители добавляют, что мужчина, сбивший в пьяном виде ребёнка, только в 2018 году 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. На дорогах Нового Уренгоя в 2018 году пострадали девять детей, один погиб.

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