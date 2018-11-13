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В Иркутске из-за поломки резервного борта «застряли» пассажиры AirFrance

Происшествия

Все пассажиры рейса, члены экипажа и техники французской авиакомпании размещены в гостиницах города

Иркутск, 13 ноября 2018, 07:54 — REGNUM  Пассажиры авиарейса «Париж — Шанхай» не смогли отправиться из Иркутска в пункт назначения из-за отказа гидросистемы прилетевшего за ними резервного борта. Об этом сообщили в аэропорту Иркутска, где накануне совершил экстренную посадку лайнер Boeing-777 авиакомпании AirFrance.

В пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что все 264 пассажира рейса, а также 18 членов экипажа первого самолета, 15 членов экипажа резервного лайнера и техники французской авиакомпании размещены в гостиницах Иркутска.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября самолет авиарейса «Париж — Шанхай» совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска из-за задымления в кабине пилотов. Лайнер, прибывший за пассажирами экстренно севшего Boeing-777, не смог вылететь по причине отказа гидросистемы из-за мороза.

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Авиапроисшествия
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