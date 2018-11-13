Коммунальная авария оставила без тепла жителей центральной части Барнаула

Барнаул, , 07:56 — REGNUM Коммунальная авария, возникшая сегодня, 13 ноября, на ул. Димитрова, 161 в Барнауле из-за повреждения тепловой сети диаметром 300 мм, доставила немало хлопот коммунальщикам — произошёл выход теплоносителя на поверхность. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественностью Сибирской генерирующей компании (СГК), несмотря на то, что повреждение на данный момент локализовано, для устранения дефекта временное ограничение теплоснабжения введено в 21 многоквартирном жилом доме и корпусе Алтайского государственного педагогического университета.

«В течение ближайших полутора часов теплоснабжение большей части отключенных зданий будет восстановлено. До полного устранения повреждения потребуется ограничение теплоснабжения шести домов», — пояснили в СГК.

По оценке энергетиков, ЧП произошло потому, что данный участок теплосети имеет высокую степень износа, его эксплуатируют более 40 лет, что почти в полтора раза выше нормативного срока.

Тем не менее специалисты СГК приносят извинения горожанам за временные неудобства и обещают сделать всё возможное для скорейшего устранения аварии. В её устранении задействованы три ремонтные бригады из 14 человек и 10 единиц спецтехники.