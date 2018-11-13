Иркутского школьника лишили обеда из-за плохого поведения

Иркутск, , 07:30 — REGNUM Плохое поведение стоило обеда ученику одной из школ Иркутской области. Подробности инцидента изложены на сайте уполномоченного по правам человека в регионе Светланы Семёновой.

По словам омбудсмена, о том, что таким образом преподаватель наказала ребёнка за плохое поведение, сообщил отец мальчика, оставшегося голодным. В ходе разбирательств выяснилось, что решение оставить ребёнка без школьного обеда было принято «на общем собрании класса».

На что Светлана Семёнова заявила, что она категорически против таких методов наказания и намерена добиться наказания учителя, применившего такие спорные методы воспитания.

«Педагог повела себя непрофессионально. Оставлять ребенка без пищи нельзя ни в каких целях, а тем более воспитательных. Это должно быть известно и родителям, и тем более учителям. Лишение ребенка пищи приводит не только к психологическому дискомфорту, но и отрицательно сказывается на его физическом здоровье», — заявила омбудсмен.

Светлана Семёнова убеждена, что у педагогов достаточно мер воздействия на детей и без того, чтобы попирать их основные права и лишать еды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, факты публичных издевательств над учениками младших классов вскрылись и в Барнауле после того, как мать второклассника положила ему в рюкзак включенный диктофон.

Помимо публичных оскорблений, таких как «двоечники», «тунеядцы», педагог перед всем классом заявляла, кто не пойдёт в столовую:

«В!!! Руки помыл? Не пойдешь с нами. Будешь сидеть там, раз ты не умеешь в классе себя вести. Дети будут кушать, а ты сидеть и облизываться там (под смешки одноклассников). Дима. Настя. Оставляю вас здесь за главных, чтоб вы следили — особенно за Ильей и за Ваней. Если они будут рыпаться, я приду, вы мне потом скажете».

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Несмотря на то, что факт грубого обращения с барнаульским школьником был подтвержден, наказание понесла не педагог, а школа.