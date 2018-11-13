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ЛНР: ВСУ единожды нарушили перемирие при помощи броневика

Происшествия

Никто не пострадал

Луганск, 13 ноября 2018, 07:31 — REGNUM  За минувшие сутки наблюдатели зафиксировали один обстрел территории ЛНР, заявили 13 ноября в оборонном ведомстве Луганской Народной Республики.

Боевики ВСУ открыли огонь из штатного вооружения БМП-1 по населённому пункту Калиново. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет.

Отметим, интенсивность обстрелов со стороны ВСУ заметно снизилась. Ранее киевские силовики дважды открывали огонь из крупнокалиберных 120-мм миномётов и гранатомётов различных типов.

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Согласно Минским соглашениям, подписанным в начале 2015 года, Украина обязана обеспечить устойчивое и полное прекращение огня, однако это условие за последние три года так и не было выполнено.

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