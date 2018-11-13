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В Магадане потушен пожар в квартире

Происшествия

В ликвидации пожара участвовали 13 человек

Магадан, Магаданская область, 13 ноября 2018, 05:58 — REGNUM  В квартире дома 46 по улице Пролетарская в Магадане потушен вспыхнувший ночью пожар, сообщили 13 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

В квартире сгорели вещи, люди не пострадали. В ликвидации ЧП участвовали 13 человек, задействовано четыре единицы техники.

Напомним, за прошедшие сутки в городе, по данным МЧС, зарегистрированно два техногенных пожара.

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Пожары в жилых домах
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