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В Азербайджане «экзорцисты» забили до смерти «одержимого»

Происшествия

Они убили молодого человека при попытке изгнать нечисть

Баку, 13 ноября 2018, 05:52 — REGNUM  В Азербайджане сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек, в том числе муллу, по подозрениям в убийстве, сообщает Sputnik.

Сообщается, что погибший был забит до смерти в съемной квартире в ночь с 9 на 10 ноября. На допросе подозреваемые рассказали, что просто хотели излечить парня от припадков, в связи с чем его отец обратился за помощью к мулле.

Этот мулла принялся читать Коран над молодым человеком, однако это не помогло. Тогда мужчина нашел другого муллу, который за сумму в 400 манатов согласился использовать другой метод для изгнания бесов.

Парня привезли на съемную квартиру и попросили помочь соседей, которые должны были держать его. После того, как молодого человека зафиксировали, участники «ритуала» начали избивать его палками из гранатового дерева. В результате побоев он скончался от болевого шока. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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Бытовые убийства
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