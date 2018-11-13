В Азербайджане «экзорцисты» забили до смерти «одержимого»

Баку, , 05:52 — REGNUM В Азербайджане сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек, в том числе муллу, по подозрениям в убийстве, сообщает Sputnik.

Сообщается, что погибший был забит до смерти в съемной квартире в ночь с 9 на 10 ноября. На допросе подозреваемые рассказали, что просто хотели излечить парня от припадков, в связи с чем его отец обратился за помощью к мулле.

Этот мулла принялся читать Коран над молодым человеком, однако это не помогло. Тогда мужчина нашел другого муллу, который за сумму в 400 манатов согласился использовать другой метод для изгнания бесов.

Парня привезли на съемную квартиру и попросили помочь соседей, которые должны были держать его. После того, как молодого человека зафиксировали, участники «ритуала» начали избивать его палками из гранатового дерева. В результате побоев он скончался от болевого шока. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.