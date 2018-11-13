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Из-за возгорания улицу Климова в Петербурге заволокло дымом

Происшествия

Детали произошедшего пока неизвестны

Санкт-Петербург, 13 ноября 2018, 05:34 — REGNUM  В одном из жилых домов по улице Климова в Санкт-Петербурге произошел пожар, сообщает РЕН-ТВ.

По словам очевидцев, дым от пожара распространился по улице. Местные жители жалуются, что из-за большого количества дыма плохо видно даже на расстоянии вытянутой руки. На месте происшествия работают службы МЧС. Также выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 ноября в жилом доме поселка Кошурниково Красноярского края произошел пожар. Огнем была охвачена площадь около 500 квадратных метров. В борьбе с пожаром участвовали 19 человек и пять единиц техники. Через некоторое время возгорание было ликвидировано.

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Пожары в жилых домах
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