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Резервный самолет компании Air France не вылетел из-за неисправностей

Происшествия

Пассажиры были вынуждены просидеть в самолете около шести часов

Резервный самолет компании Air France не вылетел из-за неисправностей
Maxime
Самолёт Boeing 777 Air France

Иркутск, 13 ноября 2018, 05:24 — REGNUM  Из-за технических неисправностей не смог вылететь в Шанхай резервный самолет авиакомпании Air France, который должен был отвезти пассажиров самолета Boeing-777, совершившего экстренную посадку в иркутском аэропорту, сообщает РБК.

Сообщается, что из-за низкой температуры у самолета произошел отказ гидросистемы и в один из его агрегатов попала жидкость. Неисправным самолетом занялись французские техники. Отмечается, что пассажиры были вынуждены просидеть в самолете около шести часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября самолет авиарейса «Париж — Шанхай» совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска из-за задымления в кабине пилотов. Во время экстренной посадки никто не пострадал. Тогда сообщалось, что пассажиров отвезут в Шанхай на другом борту.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажиров Boeing 777, экстренно севшего в Иркутске, заберёт другой борт

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Авиапроисшествия
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