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В Мексике падающий легкомоторный самолет убил мотоциклиста

Происшествия

Погиб водитель мотоцикла и его пассажир

В Мексике падающий легкомоторный самолет убил мотоциклиста
Arpingstone
Самолёт Cessna 206

Мехико, 13 ноября 2018, 05:16 — REGNUM  Легкомоторный самолет Cessna 206 упал в мексиканском штате Тамаулипас, сообщает газета «Миленио».

Сообщается, что самолет упал на дорогу и при падении сбил мотоцикл, убив водителя и пассажира транспортного средства. Люди, которые находились на борту самолета, скрылись с места происшествия. В настоящее время полиция ведет расследование этого инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября на юге американского штата Калифорния потерпел крушение легкомоторный самолет. Сообщается, что пилот воздушного судна сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем. Потом самолет разбился недалеко от аэропорта Рамона. В результате крушения пострадавших не было.

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Авиапроисшествия
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