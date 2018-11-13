Взрыв на фабрике пиротехники в Испании унес жизни трех человек

Мадрид, , 05:04 — REGNUM Три человека погибли при взрыве на пиротехнической фабрике в испанском муниципалитете Гуадикс, сообщает EuropePress.

Сообщается, что еще трое работников, находившихся на территории фабрики во время взрыва, не пострадали. На месте происшествия работают спасатели, полиция и медики. Причины взрыва пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в мексиканском городе Тескоко не менее десяти человек получили травмы из-за взрыва пиротехники. Сообщается, что инцидент произошел во время шествия паломников к церкви Сан-Пабло.

Во время шествия взорвались фейерверки, которые травмировали находящихся рядом людей. Среди пострадавших было четверо детей.