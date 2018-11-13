Послушник Валаамского монастыря утонул, пытаясь спасти утопащего

Валаам, Карелия, , 04:55 — REGNUM Возле Валаамского монастыря в Ладожском озере 11 ноября утонули два человека. Одним из погибших был послушник монастыря, пытавшийся спасти тонущего мужчину, сообщает пресс-служба обители.

Сообщается, что недалеко от берега опрокинулась лодка, в которой находились послушник Андрей и рабочий. Послушник почти доплыл до берега, однако услышал крики о помощи рабочего, который не умел плавать, и вернулся к нему на помощь. Они оба не смогли доплыть до берега и погибли.

По данным МЧС России по Карелии, поисковая операция осложнялась сильными волнами на Ладожском озере. В операции участвовали также и служители Валаамского монастыря. Тела погибших были обнаружены позднее.