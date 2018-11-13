Пожар в жилом доме под Красноярском ликвидирован

Красноярск, , 04:18 — REGNUM Пожар в жилом доме поселка городского типа Кошурниково (Курагинский район, Красноярский край) ликвидирован, сообщили 13 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«В 06:35 (время местное) пожар ликвидирован на площади 500 кв. м», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар вспыхнул 13 ноября в 01:45 (время местное). В борьбе с огнем участвовали 19 человек и пять единиц техники.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Красноярском загорелся жилой дом