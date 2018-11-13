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Пожар в жилом доме под Красноярском ликвидирован

Происшествия

Огнем было охвачено 500 кв.м

Красноярск, 13 ноября 2018, 04:18 — REGNUM  Пожар в жилом доме поселка городского типа Кошурниково (Курагинский район, Красноярский край) ликвидирован, сообщили 13 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«В 06:35 (время местное) пожар ликвидирован на площади 500 кв. м», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар вспыхнул 13 ноября в 01:45 (время местное). В борьбе с огнем участвовали 19 человек и пять единиц техники.

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Пожары в жилых домах
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