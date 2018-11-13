Разрушивший памятник рублю житель Коми пойдет под суд

Сыктывкар, , 03:03 — REGNUM Прокуратура Сыктывкара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города, который повредил памятник «Знак рубля», сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что житель повредил «Знак рубля» из-за возникшего чувства социальной несправедливости. Как сообщает прокуратура, у подозреваемого также было тяжелое материальное положение.

Ущерб от повреждения памятника составил 303 тыс. рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ — «Вандализм».

Отмечается, что подозреваемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено на рассмотрение в мировой суд города Сыктывкара.