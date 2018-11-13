Житель Новосибирска пытался убить сотрудника Росгвардии в магазине

Новосибирск, , 02:03 — REGNUM В магазине Новосибирска 42-летний мужчина напал на сотрудника Росгвардии, по факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ — «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», сообщает пресс-служба Следственного комитета города.

Сообщается, что вечером мужчина зашел в магазин, взял с прилавка спиртное и начал его употреблять. При этом за напиток он платить отказался.

Сотрудники магазина вызвали Росгвардию, однако мужчина не послушался правоохранителей. Он открутил ручку от костыля, в которую был встроен металлический клинок, и нанес сотруднику Росгвардии удар в грудь. Росгвардеец находился в бронежилете, поэтому телесных повреждений не получил. Мужчина был арестован на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября правоохранители Петербурга задержали молодого человека, который в компании других молодых людей напал на сотрудника полиции и нанес ему ножевое ранение. Полицейский был госпитализирован. Задержанный оказался студентом одного из вузов.

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