Пожары в Калифорнии. Пропавшими без вести числятся 228 человек

Вашингтон, , 01:35 — REGNUM Пропавшими без вести из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния числятся 228 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе зафиксировано шесть пожаров, самый сильный из которых назвали Camp. К настоящему моменту установлено, что 31 человек погиб. В основном погибшие (29 человек) — жители города Парадис, который практически полностью уничтожен огнем.

Напомним, в Калифорнии с пожаром борются с 8 ноября. Режим ЧС введен в округах Лос-Анджелес, Вентура и Бьютт. Огнем уничтожено семь тысяч строений, сотни тысяч калифорнийцев эвакуированы.

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