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В минском торговом центре обрушился потолок

Происшествия

Пострадала девушка

Минск, 13 ноября 2018, 01:26 — REGNUM  В торговом центре «Арена-сити» в Минске (Белоруссия) обвалился потолок, пострадала одна девушка, сообщает пресс-служба МЧС Минска.

Сообщается, что в торговом центре обрушилось потолочное перекрытие на площади около 150 квадратных метров. По данным МЧС, помощь спасателей не потребовалась. В результате происшествия пострадала одна девушка 1994 года рождения, работавшая в цветочном киоске, который находился в ТЦ. Ее увезли в больницу с подозрениями на черепно-мозговую травму.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в торговом центре польского города Жешув обрушился подвесной потолок в одном из магазинов на первом этаже. После инцидента всех посетителей ТЦ вывели из здания. В результате происшествия пострадали семь человек, шестеро из них были госпитализированы. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше на посетителей торгового центра рухнул потолок

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Происшествия в учреждениях торговли
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