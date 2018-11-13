В минском торговом центре обрушился потолок

Минск, , 01:26 — REGNUM В торговом центре «Арена-сити» в Минске (Белоруссия) обвалился потолок, пострадала одна девушка, сообщает пресс-служба МЧС Минска.

Сообщается, что в торговом центре обрушилось потолочное перекрытие на площади около 150 квадратных метров. По данным МЧС, помощь спасателей не потребовалась. В результате происшествия пострадала одна девушка 1994 года рождения, работавшая в цветочном киоске, который находился в ТЦ. Ее увезли в больницу с подозрениями на черепно-мозговую травму.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в торговом центре польского города Жешув обрушился подвесной потолок в одном из магазинов на первом этаже. После инцидента всех посетителей ТЦ вывели из здания. В результате происшествия пострадали семь человек, шестеро из них были госпитализированы. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает.

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