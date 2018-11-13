Прорыв трубопровода в Ижевске: повреждения устранят 13 ноября

Ижевск, , 01:03 — REGNUM В Ижевске остановили излив воды на улице 10 лет Октября, который происходил в результате прорыва магистрального трубопровода. Продолжаются работы по устранению повреждений, завершение намечено на 13 ноября, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

В настоящее время на месте происшествия МУП ДРЭУ проводит необходимые мероприятия для приведения проезжей части в нормативное состояние.

Водоснабжение потребителей микрорайона из-за аварии не прекращалось.

Напомним, вечером 12 ноября в районе ТЦ «Октябрьский» произошло повреждение магистрального водопровода диаметром 600 мм, на поверхность вылились потоки воды, которые моментально превратились в каток. Температура воздуха на тот момент в Ижевске составляла 3 °C ниже нуля. На место выехала аварийная бригада МУП «Ижводоканал».

Также проводилась подсыпка дорожной поверхности противогололедными материалами. Дорогу в месте прорыва перекрыли. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.