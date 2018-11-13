Под Красноярском загорелся жилой дом

Красноярск, 13 ноября 2018, 01:01 — REGNUM Пожар в жилом доме в поселке городского типа Кошурниково (Курагинский район, Красноярский край) произошел в ночь на 13 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
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К ликвидации возгорания привлечены 19 человек, задействовано пять единиц техники.
Напомним, за сутки 12 ноября в Красноярском крае ликвидировано 18 техногенных пожаров, из них в жилом секторе — 17. Спасены десять человек.
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