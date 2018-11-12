В Шепетовке Хмельницкой области закроют школы из-за отсутствия тепла

Шепетовка, Украина, , 23:53 — REGNUM В городе Шепетовка Хмельницкой области Украины с 13 ноября приостановят занятия в некоторых школах из-з отсутствия отопления, сообщает «112 Украина».

Согласно сообщению, под действие решения попали четыре общеобразовательные школы. Поскольку в Шепетовке давление газа упало до нуля и не запускаются котельные, то отопление в школах будет отсутствовать. Отмечается, что решение будет действовать с 13 ноября до стабилизации ситуации.

Напомним, ранее аналогичная ситуация сложилась в городе Смела Черкасской области. Там из-за отсутствия тепла закрыли 11 школ, ученики перешли на дистанционное обучение.