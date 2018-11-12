Боевики ИГИЛ* хотели взорвать российскую военную базу в Таджикистане

Душанбе, , 22:42 — REGNUM В Таджикистане арестованы 12 человек, намеревавшихся совершить теракт в комендатуре 201-й российской военной базы, сообщает телеграм-канал «Силовики».

Стало известно, что задержанные — боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Группу возглавлял житель города Вахдат по имени Сухроб. На допросе он пояснил, что они собирались устроить взрыв на военной базе за то, что Россия в Сирии воюет против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщает «Радио Озоди», главарь группы ранее находился в Киргизии и Иране, а после через турецкую территорию перебрался в Сирию, где воевал на стороне ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам очевидцев допроса, «мужчина сказал, что они купили все необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства в одной из аптек района Мехколонна». Также арестованные подтвердили, что «хотели взорвать военную базу и каяться не собираются».

Напомним, дислоцированная в Таджикистане российская 201-я военная база — крупнейшее воинское соединение России за ее пределами. По соглашению от 2012 года, база будет находиться в стране до 2042 года.