В секторе Газа израильские ВВС и армия атаковали более 70 объектов

Иерусалим, , 22:24 — REGNUM Израильские военные нанесли удары по более чем 70 объектам в секторе Газа в ответ на 200 ракет и мин, запущенных палестинцами, сообщает 12 ноября пресс-служба армии обороны Израиля.

По информации пресс-службы, израильская сторона использовала боевые самолеты, вертолеты, беспилотники и танки. Военные Израиля утверждают, что атаковали объекты боевиков ХАМАС и «Исламского джихада».

Сообщается, что удары были нанесены по оружейным мастерским, наблюдательным пунктам, подземным тоннелям и местам запуска ракет.

На данный момент палестинская сторона сообщила о троих погибших, число раненых уточняется. На территории Израиля ранен один человек.

По данным израильских военных, со стороны сектора Газа за 12 ноября по израильской территории было выпущено порядка 200 ракет и мин.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября на юге Израиля местные власти принимают меры по защите населения, отменяют массовые мероприятия и ограничивают дорожное движение в сторону границы.

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