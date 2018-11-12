Двое младенцев-близнецов погибли в Волгограде при пожаре

Волгоград, , 22:09 — REGNUM Двое маленьких детей-близнецов погибли в результате пожара в частном доме в Волгограде днем 12 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону. СКР начал доследственную проверку.

Пожар произошел в частном доме на улице Терновая областного центра, при тушении пожарные обнаружили тела двоих младенцев. Как установлено, в доме, где произошел пожар, проживала многодетная семья. Днем 12 ноября мать отошла в отделение банка, с детьми — их в семье было семеро — остался ее супруг. Через некоторое время мужчина отлучился к матери в соседний дом, а позже увидел, что его дом горит. Он кинулся спасать детей, но вытащить из огня успел только пятерых. Добраться до младших двухмесячных близнецов, находившихся в дальней комнате, уже было невозможно. Младенцы погибли.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать электрический обогревательный прибор — им семья отапливала помещение.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в городе Ленинске Волгоградской области пожар унес жизни троих маленьких детей.

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