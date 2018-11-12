Президента Федерации футбола Украины обвинили в хищении бюджетных средств

Киев, , 22:06 — REGNUM Уголовные дела открыли против президента Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко, заявил его адвокат Олег Скупинский, сообщает 12 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, Павелко занимается национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Павелко обвиняется в злоупотреблении полномочиями, незаконном обогащении и предоставлении неверной информации в декларации.

В частности, Павелко при помощи мошеннических схем выводил бюджетные средства, выделяемые на развитие ФФУ, и распределял их по своему усмотрению. Также часть средств Павелко вывел в офшоры.

Напомним, более 90% граждан Украины считают коррупцию серьезной проблемой для страны. Причем обеспокоенность граждан с каждым годом растет.