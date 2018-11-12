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В граничащих с Газой районах Израиля введен особый режим

Происшествия

Ракетные обстрелы признаны опасными, власти принимают меры для защиты населения

В граничащих с Газой районах Израиля введен особый режим
rquevenco
Израиль

Иерусалим, 12 ноября 2018, 21:44 — REGNUM  Населению и властям южных районов Израиля настоятельно рекомендовано принять ряд мер для защиты от ракетных обстрелов, сообщается 12 ноября в опубликованном Службой тыла Израиля обращении.

Рекомендации опубликованы в связи с массированными ракетными обстрелами юга страны из сектора Газа.

Населению этих районов настоятельно рекомендовано оставаться в укрытиях или в защищенных помещениях, отдаляясь от укрытий с таким расчетом, чтобы добежать до них за 30 секунд.

Закрыты школы и детские сады, отменены массовые и спортивные мероприятия. Представители местных властей срочно открывают общественные бомбоубежища, полиция перекрывает автомобильное движение в приграничных районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября резко обострилась обстановка в секторе Газа и прилегающих районах Израиля. Стороны обмениваются ракетными и воздушными ударами, жертвами которых стали уже не менее троих человек.

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