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Жертвами наводнения в иорданской Петре стали 13 человек

Происшествия

Спасатели обнаружили тело еще одной жертвы внезапного потопа

Жертвами наводнения в иорданской Петре стали 13 человек
Tarek
Петра. Иордания

Петра, Иордания, 12 ноября 2018, 20:31 — REGNUM  Тело молодой девушки, еще одной жертвы наводнения, обнаружили спасатели в иорданской Петре, 12 ноября передает агентство Associated Press.

Таким образом, общее число погибших в результате внезапного потопа в древнем городе и его окрестностях увеличилось до 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, внезапное наводнение в Петре произошло 9 ноября. Спасателям пришлось эвакуировать из древнего города сотни туристов, от потопа пострадали десятки семей местных жителей.

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