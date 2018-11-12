Жертвами наводнения в иорданской Петре стали 13 человек

Петра, Иордания, , 20:31 — REGNUM Тело молодой девушки, еще одной жертвы наводнения, обнаружили спасатели в иорданской Петре, 12 ноября передает агентство Associated Press.

Таким образом, общее число погибших в результате внезапного потопа в древнем городе и его окрестностях увеличилось до 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, внезапное наводнение в Петре произошло 9 ноября. Спасателям пришлось эвакуировать из древнего города сотни туристов, от потопа пострадали десятки семей местных жителей.

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