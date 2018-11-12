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В секторе Газа авиаударами Израиля убиты два палестинца

Происшествия

Еще трое жителей сектора получили ранения

Рамалла , 12 ноября 2018, 19:44 — REGNUM  Двое палестинцев в секторе Газа стали жертвами авиаудара Израиля, сообщает 12 ноября РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Ашрафа аль-Кидра.

По данным палестинской стороны, ВВС Израиля наносят авиаудары по всей территории сектора Газа. Ранее палестинцы запустили по Израилю порядка 80 ракет в ответ на операцию израильского спецназа, в результате которой в секторе были убиты семь человек.

Кроме двоих погибших, известно о троих палестинцах, получивших ранения. По словам Ашрафа аль-Кидра, погибшие и раненые пострадали от израильской ракеты, разорвавшейся возле города Бейт-Лахии в северной части сектора Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские СМи сообщили об одном раненом в результате попадания палестинской ракеты в автобус. Кроме того, в израильском городе Сдерот несколько человек пострадали от ракеты, попавшей в здание.

Читайте ранее в этом сюжете: Палестинцы выпустили 80 ракет по Израилю, Тель-Авив отвечает авиаударами

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